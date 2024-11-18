Удар росіян по Одесі. Кількість загиблих зросла до 10, з них семеро — поліцейські

Кількість жертв сьогоднішнього російського удару по житловому району Одеси зросла до десяти.

Про це повідомила Нацполіція.

Серед загиблих семеро поліцейських (слідчі та працівник конвойної служби поліції), медик і двоє місцевих мешканців. Крім того, ще 43 людини отримали поранення, серед яких четверо дітей і 14 правоохоронців.

МВС пише, що ударом пошкоджено гуртожиток, багатоповерхівку, адмінбудівлю та автомобілі.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що місто атакували балістичною ракетою «Іскандер-М». Її збили сили ППО, однак уламки впали в житловий сектор Приморського району міста.

Крім того, об 11:45 на підльоті до Одеси засоби ППО збили ворожий БпЛА «Орлан-10», який, імовірно, здійснював повітряну розвідку.