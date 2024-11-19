У Росії заявили, що затримали «підривників» авто керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Транковського

ФСБ заявила про затримання в Криму двох людей, які начебто підірвали автомобіль керівника штабу 41 бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського.

Про це пише пропагандистське медіа ТАСС.

Затримані — 38-річна мешканка Севастополя і 47-річний житель Ялти. ТАСС також опублікував відео «зізнань» затриманих. На ньому чоловік стверджує, що влітку 2023 року його завербувала СБУ й що саме він заклав вибухівку під авто й активував її дистанційно.

Жінка розповідає, що вона начебто слідкувала за автівкою й повідомляла куратору про її місцезнаходження.

Що передувало

У ніч проти 13 листопада в Севастополі підірвали авто Транковського. Йому відірвало ноги, військовий помер від втрати крові.

Транковський — воєнний злочинець, який віддавав накази про пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних обʼєктах в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю «Калібрами» в липні 2022 року, тоді загинуло 29 мирних жителів. Також він неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних.