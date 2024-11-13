Джерела «Бабеля»: В Севастополі СБУ підірвала керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Транковського

Служба безпеки України ліквідувала в окупованому Севастополі керівника штабу 41 бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського.

Про це повідомили «Бабелю» джерела в СБУ.

Вранці 13 листопада низка російських телеграм-каналів написала про підрив автомобіля у Севастополі.

Наші джерела повідомили, що цей вибух був спецоперацією СБУ. Внаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові.

Транковський — воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних обʼєктах в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю «Калібрами» в липні 2022 року, тоді загинуло 29 мирних жителів. Також він неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних.

«Він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни», — каже співрозмовник «Бабеля».

Російські медіа пишуть, що за Транковським стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій активували дистанційно.

«Символічно, що російський воєнний злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі. Розплата за злодіяння — це лише питання часу. Жоден окупант та вбивця не може почуватися в безпеці, де б він не був», — додає співрозмовник.