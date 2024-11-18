Лідери Британії та КНР говорили про Тайвань і права людини — журналістів вигнали з зали

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро, Бразилія. У розмові з Сі Цзіньпіном він порушив контроверсійні теми, через що британських журналістів виставили за двері.

Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, 18 листопада відбулася перша двостороння зустріч лідерів Китаю та Великої Британії за шість років. Це називають спробою «розморозити» відносини між країнами після перебування консерваторів при владі у Лондоні. Стармер нібито шукає способи прискорити економічне зростання держави та поглибити відносини з Пекіном. Журналістів запросили висвітлити виступ британського прем’єра.

«Ми хочемо, щоб наші відносини були послідовними, міцними, зі взаємоповагою та, як ми домовилися, без сюрпризів, де це можливо. Міцні британсько-китайські відносини важливі як для наших країн, так і для всієї міжнародної спільноти», — сказав Стармер.

Однак згодом він заговорив про права людини, Тайвань, санкції КНР проти парламентарів Сполученого Королівства й справу Джиммі Лая. Тоді китайські чиновники вивели двох британських репортерів із зали.

Кір Стармер хоче також зустрітися з віцепрем’єром Китаю Хе Ліфеном, щоб перезапустити діалог між двома державами у галузі економіки. Переговори важливі, оскільки обраний президент США Дональд Трамп планує посилити торговий тиск на Китай, пише Politico.

За даними видання, відносини Лондону й Пекіну були найкраще налагоджені у 2015 році, коли очільником британського уряду був Девід Кемерон. Співпраця країн ускладнилася за Бориса Джонсона у 2019—2022 роках.