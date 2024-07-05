Лейбористи вперше за 14 років виграли вибори в парламент Британії. Премʼєр Ріші Сунак визнав поразку

На парламентських виборах у Великій Британії перемагає опозиційна Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером. Чинний премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак уже визнав поразку консерваторів і привітав Стармера з перемогою.

Консервативна партія здобувала перемогу на чотирьох останніх виборах і була при владі 14 років поспіль. Лейбористи востаннє вигравали вибори у 2005 році.

Офіційний підрахунок результатів за округами вже підтверджує, що лейбористи отримують 410 місць у Палаті громад — для утворення більшості потрібно було 326 мандатів, а ще це один з найкращих результатів партії в історії. Підрахунок голосів триває, але екзит-поли показують, що Консервативна партія отримує лише 119 місць у парламенті — на 248 місць менше, ніж у 2019 році.

Голова Лейбористської партії Кір Стармер — майбутній премʼєр Великої Британії. AFP

Чинний премʼєр Британії Ріші Сунак уже привітав Стармера з перемогою. Він заявив, що британці винесли «тверезливий вердикт».

«Є чого навчитися і про що подумати, і я беру на себе відповідальність за поразку», — заявив Сунак.

Наступним премʼєром Британії стане голова Лейбористської партії, 61-річний Кір Стармер. Він заявив, що Велика Британія «готова до змін», а згодом додав, що «змінена Лейбористська партія готова служити країні». Пізніше Сунак, а потім Стармер вирушать до Букінгемського палацу на аудієнцію до короля Чарльза III.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс і колишня премʼєрка Ліз Трасс втратили свої місця в парламенті. Шаппс програв лейбористу Ендрю Левіну у виборчому окрузі Велвін Гетфілд на півдні Англії, де обирався протягом майже двох десятиліть. Левін отримав 19 877 голосів, а Шаппс — 16 078. Він став найбільш високопоставленим членом уряду Ріші Сунака, який зазнав поразки на виборах. Загалом 11 членів чинного уряду Британії — це рекордне число — не переобралися.

Президент України Володимир Зеленський уже привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію з перемогою на парламентських виборах у Великій Британії.

«Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками. Ми продовжимо захищати і просувати наші спільні цінності», — зазначив Зеленський.

Також він подякував Ріші Сунаку за підтримку України. За його каденції Україна отримала танки Challenger, ракети Storm Shadow. А ще Британія першою підписала з Україною двосторонню безпекову угоду.