США і Британія звинуватили Китай у масштабній кібератаці

Сполучені Штати й Велика Британія звинуватили Китай у широкомасштабній хакерській атаці, від якої нібито постраждали мільйони людей. На Пекін за це наклали санкції.

Про це пише Reuters.

Звинувачення покладають на хакерську групу APT31, яку вважають підрозділом Міністерства державної безпеки Китаю. За даними американської і британської влади, ціллю хакерів стали співробітники Білого дому, сенатори США, британські парламентарі та урядовці по всьому світу, оборонні підрядники, охоронні компанії.

Прокурори США заявляють, що хакерство з боку Китаю призвело до підтвердженого або потенційного зламу робочих облікових записів, особистих електронних листів, онлайн-сховища та записів телефонних розмов, що належать мільйонам американців.