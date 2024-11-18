Комітет Ради схвалив до другого читання держбюджет на 2025 рік

Комітет Верховної Ради схвалив до другого читання держбюджет на 2025 рік. Підтримало законопроєкт 24 посадовці, утрималися — 3, проти — 1. Наступний етап — це засідання Ради, що має відбутися цього тижня й на якому парламентарі проголосують за закон у другому читанні та в цілому.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк та голова комітету Роксолана Підласа.
На сьогоднішньому засіданні комітет з питань бюджету вніс фінальні правки до тексту законопроєкту: не переводити лікарні на казначейське обслуговування та вилучити норму про можливість партіям вкладати кошти в облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП).
Комітет запропонував внести наступні зміни в законопроєкт:
- $2 млрд (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великобританії, виключно щоб покрити військові видатки, а саме — закупити зброю. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони.
- Залишили 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасують субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 мільярда гривень.
- Дозволили прифронтовим громадам не переказувати реверс до державного бюджету (загалом 593 мільйони гривень).
- Додаткові 128 мільйонів «Укрзалізниці» спрямують на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури (фактично — залізничного полотна). Співфінансування — обов’язкова умова надання європейських коштів.
- Додаткові 277,1 мільйона гривень НАН направлять, зокрема, на дослідження у військовій сфері.
- Виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП.
- Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках у казначействі.