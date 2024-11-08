Уряд схвалив законопроєкт про держбюджет на 2025 рік до другого читання

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про держбюджет на 2025 рік до другого читання.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Головний пріоритет залишився незмінним — оборона, обороноздатність і безпека України. На ці потреби хочуть виділити 2 трильйони 225 мільярдів гривень.

«Усі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення Сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки», — зазначив премʼєр.

Серед пріоритетів бюджету залишилися соціальна сфера, освіта і медицина.

До другого читання збільшили видатки бюджету на 50 мільярдів гривень. Зокрема, додаткові 24 мільярди гривень пропонують виділити на освіту — 12 мільярдів гривень на доплати вчителям і ще 12 мільярдів на інвестиційні проєкти в освітній сфері.

Ще 6,3 мільярда гривень хочуть направити на медицину, а додаткові 5 мільярдів — на підтримку ветеранів.

Дорожній фонд у 2025 році не фінансуватимуть, але на ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки України, виділять 12,6 мільярда гривень. Окрім того, повністю профінансують програму «єВідновлення».

«Цей проєкт бюджету відповідає на головні виклики, які стоять перед нашою державою. Це наша гарантія, що Україна матиме необхідні ресурси, аби вистояти, перемогти й стати ще сильнішою», — наголосив Денис Шмигаль,