З 18 листопада по всій Україні діятимуть планові відключення світла

Завтра, 18 листопада з 06:00 до 22:00 діятимуть стабілізаційні відключення світла в усіх областях України. Усе через сьогоднішню комбіновану повітряну атаку РФ по обʼєктах критичної інфраструктури.
Про це повідомили в «Укренерго».
Енергетики вже працюють, щоб ліквідувати всі наслідки.
Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що 17 листопада РФ здійснила масовану атаку на енергосистему, росіяни атакували обʼєкти генерації й передачі електроенергії по всій Україні. Обладнання станцій серйозно пошкоджене.
Працівники підприємств уже відновлюють їхню роботу. Це стало восьмою масованою атакою на енергетичні підприємства ДТЕК за рік. Загалом від початку повномасштабної війни Росія била по теплоелектростанціях ДТЕК понад 190 разів.
Після ранкової атаки в різних регіонах України ввели екстрені відключення світла, які згодом скасували.
- У МАГАТЕ повідомляли, що через комбіновану повітряну атаку РФ атомні електростанції (АЕС) України скоротили виробництво електроенергії як запобіжний захід. Наразі тільки два з девʼяти реакторів в Україні виробляють електроенергію на 100% потужності, ще шість зменшили виробництво до рівня 40–90%. Один зупинили для технічного обслуговування.
- Українські атомні електростанції перебувають у постійній небезпеці через повітряні атаки Росії. У серпні та вересні понад 100 російських дронів і ракет пролетіли поблизу АЕС. А 23 вересня Shahed вкотре пролетів поруч з майданчиком Хмельницької АЕС — його траєкторія вказує, що Росія намагалась імітувати атаку на станцію. Російські дрони пролетіли за менш ніж 10 км від ядерних обʼєктів Південноукраїнської атомної електростанції в ніч на 7 жовтня.