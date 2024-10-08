Російські дрони пролетіли за менш ніж 10 км від ядерних обʼєктів Південноукраїнської АЕС

Російські дрони пролетіли за менш ніж 10 км від ядерних обʼєктів Південноукраїнської атомної електростанції в ніч на 7 жовтня.

Про це повідомили в «Енергоатомі».

Два російських дрони зафіксували поруч з промисловим майданчиком АЕС. Це вже не вперше, коли Росія порушує заборону на польоти навколо ядерних обʼєктів, однак за останній час це відбувається частіше.

«Енергоатом» зазначає, що це може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі.