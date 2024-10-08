Російські дрони пролетіли за менш ніж 10 км від ядерних обʼєктів Південноукраїнської АЕС

Російські дрони пролетіли за менш ніж 10 км від ядерних обʼєктів Південноукраїнської атомної електростанції в ніч на 7 жовтня.
Про це повідомили в «Енергоатомі».
Два російських дрони зафіксували поруч з промисловим майданчиком АЕС. Це вже не вперше, коли Росія порушує заборону на польоти навколо ядерних обʼєктів, однак за останній час це відбувається частіше.
«Енергоатом» зазначає, що це може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі.
- Українські атомні електростанції перебувають у постійній небезпеці через повітряні атаки Росії. У серпні та вересні понад 100 російських дронів і ракет пролетіли поблизу АЕС. А 23 вересня Shahed вкотре пролетів поруч з майданчиком Хмельницької АЕС — його траєкторія вказує, що Росія намагалась імітувати атаку на станцію.
- МЗС України заявляло, що РФ готує удари по критично важливих обʼєктах української ядерної енергетики напередодні зими. Ідеться, зокрема, про відкриті розподільчі пристрої на АЕС і передавальні підстанції, які є важливими для безпечної роботи атомної енергетики.