Сили ППО збили 144 повітряні цілі — 102 ракети та 42 дрони

У ніч на 17 листопада російські окупанти здійснили масований комбінований удар по енергообʼєктах України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили 144 повітряні цілі — 102 ракети та 42 дрони.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Радіотехнічні війська виявили й супроводжували 210 повітряних цілей — 120 ракет та 90 БпЛА. Ось їхні типи:
- одна гіперзвукова протикорабельна ракета 3М22 «Циркон»;
- вісім аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
- 101 крилата ракета Х-101, «Калібр»;
- одна балістична ракета «Іскандер-М»;
- чотири крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;
- пʼять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.
Росія використала для повітряного нападу сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 і 16 Ту-95МС, два дальні бомбардувальника Ту-22М3, пʼять винищувачів-бомбардувальників Су-34, чотири винищувачі Су-27, десять винищувачів МіГ-31К та чотири кораблі — носії крилатих ракет.
Щоб відбитися від атаки, залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Станом на 12:00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей — 102 ракет і 42 БпЛА, а саме:
- однієї гіперзвукової протикорабельної ракети 3М22 «Циркон»;
- семи аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
- 85 крилатих ракет Х-101,«Калібр»;
- чотирьох крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;
- пʼятьох керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 42 дрони невстановленого типу.
Ще 41 БпЛА локаційно втрачений, два полетіли в бік РФ та окупованих територій.
ППО працювала у 18 областях України: Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській.