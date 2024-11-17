На Одещині через російську атаку загинули дві людини

Сьогодні, 17 листопада, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 120 ракет і 90 дронів. Частина з них націлилася на Одещину — там через обстріл загинули дві людини.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

В області під ударом була енергетична інфраструктура. Тривають перебої з постачанням тепла, води та електроенергії. Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури підключили до генераторів.

Екстрені служби працюють, щоб усунути наслідки обстрілу і відновити впродовж кількох годин тепло- і водопостачання.

Рятувальники гасили пожежі у трьох приватних будинках. Чотири будинки частково зруйновані. Відомого про одного постраждалого — 17-річного хлопця. До ліквідації наслідків залучили 35 рятувальників.

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На Одещині розгорнули 445 пунктів незламності, де можна зігрітися, зарядити телефон і підключитися до інтернету.