FT: Північна Корея передає Росії зброю великої дальності

Росія отримала від Північної Кореї ракетні та артилерійські системи великої дальності. Деякі з них поставили в Курській області, де в боях проти Збройних сил України задіяні й північнокорейські військові.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані української розвідки.

Протягом останніх тижнів КНДР передала російським військам приблизно 50 170-мм самохідних гаубиць М1989, відомих як «Коксан», і 20 оновлених 240-мм реактивних систем залпового вогню, які бʼють стандартними та керованими ракетами.

Ці системи озброєння можуть вести вогонь снарядами на відстань понад 60 кілометрів. Модернізована реактивна система залпового вогню, яку КНДР передала росіянам, створена на базі самохідної 220-мм РСЗВ БМ-27 «Ураган» радянської розробки. У Пхеньяні заявляли, що їхня модернізована РСЗВ має високоточні боєприпаси.