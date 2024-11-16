Міноборони покращило харчування для військових на реабілітації

Міністерство оборони України ініціювало зміни в системі забезпечення військовослужбовців під час лікування та реабілітації.

Про це повідомили у відомстві.

Завдяки ухваленій Кабінетом міністрів постанові вдалося вдосконалити механізм надання покращеного харчування військовослужбовцям у закладах охорони здоровʼя всіх форм власності.

Постанова дозволяє забезпечити українських захисників харчуванням за стандартами військово-медичних закладів країн НАТО навіть у цивільних лікарнях.

«Кожен захисник, який ризикує своїм життям заради нашої свободи, заслуговує на найкращі умови для відновлення. Ми не лише забезпечуємо наших військових необхідним доглядом, але й працюємо над тим, щоб кожен з них відчував підтримку та повагу. Ця ініціатива — наша відповідь на їхню самовідданість і мужність», — зазначив заступник міністра оборони України, бригадний генерал Сергій Мельник.

За новими нормами, харчування у цивільних лікарнях для військовослужбовців відбуватиметься за спеціально розробленим раціоном, який, зокрема, визначає перелік продуктів, їхню кількість і вагу, необхідну для одного військовослужбовця на добу, з урахуванням специфічних потреб організму під час відновлення, зазначили в Міноборони.

«Нові норми забезпечують повноцінне харчування, потрібне для швидкого відновлення здоров’я. Наприклад, вони враховують підвищену потребу в білках, вітамінах і калоріях, необхідних для лікування поранень або хвороб. Розрахунок вартості такого харчування здійснюється на основі спеціального каталогу продуктів, затвердженого Міністерством оборони. Цей каталог містить актуальні ціни на продукти, і саме їх беруть до уваги під час визначення вартості харчування на один ліжко-день у медзакладах», — пояснює Сергій Мельник.

За його словами, це гарантує, що кожен воїн отримає належний раціон для швидкого одужання.

Постанова Кабміну також передбачає чіткий механізм компенсації витрат цивільним медзакладам, що дозволить зберегти високі стандарти обслуговування.

Новий механізм фінансування передбачає укладення типового договору, який забезпечить прозору компенсацію витрат на покращене харчування. Отже, цивільні лікарні отримають належне фінансування, а військовослужбовці — якісне лікування і реабілітацію, зазначили в Міноборони.