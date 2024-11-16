«Ми повинні зробити все, щоб наступного року війна закінчилась». Головне з інтервʼю Зеленського «Українському радіо»

Президент України Володимир Зеленський дав інтервʼю «Українському радіо». У ньому він говорив про очікування від президентства Дональда Трампа, можливість перемовин з Росією, про мобілізацію та комплектування бригад, а також про завершення війни.

«Бабель» зібрав головні тези з інтервʼю президента.

Вибори в США

Перемовини між Україною і Росією можливі лише за умови, що Україна буде сильною. Для цього важлива позиція обраного президента США Дональда Трампа і сильна позиція Америки загалом.

«Якщо ми говоримо просто з [лідером РФ Володимиром] Путіним, просто з убивцею, в умовах, у яких зараз, не посилені деякими важливими елементами — це на вході програшний статус для України. У слабкій позиції нічого робити на цих перемовинах», — так Зеленський коментує можливість перемовин між Росією і Україною.

У нього запитали, чи вимагав Трамп від Києва участі в переговорах із Росією, на що український лідер відповів: «Ми — незалежна країна. І ми під час цієї війни — і наш народ, і я особисто — у перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами довели, що з нами риторика “сідай і слухай” не працює».

«Він [Трамп] сказав, що хоче завершити війну, але він хоче допомагати. І він — на стороні підтримки України, цінує нашу міцність, цілісність і сміливість. Тобто атмосфера поки що в наших розмовах була хороша», — каже президент.

Перемовини

Зеленський вважає, що для Путіна вигідно розмовляти зі світовими лідерами — так він виходить із політичної ізоляції. Путіну вигідно домовлятись на капітуляційних умовах з боку України, але цього, за словами Зеленського, «йому ніхто не дасть».

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово говорив, що зможе швидко закінчити війну в Україні, але не уточнював, як саме. Зеленський каже, що команди країн працюватимуть над «змістовною» зустріччю лідерів. На запитання про «червоні лінії» України у перемовинах, до яких можуть спонукати США, президент сказав, що відкрито про це говоритиме після того, як Трамп отримає всі президентські повноваження.

Мобілізація

Треба знайти баланс, щоб не втратити єдність у війську і в суспільстві, каже Зеленський. У травні 2024 року в дію вступив новий закон про мобілізацію — президент «по-різному» оцінює його дію.

Закон про мобілізацію мав збільшити чисельність Сил оборони України. Секретар РНБО Олександр Литвиненко наприкінці жовтня заявив, що планують призвати ще 160 тисяч людей. Загалом призвали 1 мільйон 50 тисяч громадян.

В інтервʼю Зеленський сказав, що не погоджується із цими цифрами і «здивований секретарем РНБО».

«Чи я знаю, скільки мобілізували після цього закону? Так. Чи достатньо? Ні. [...] Говорити точну цифру — це неправильно. Я здивований секретарем РНБО. Не знав, що він розповсюджує цю інформацію», — прокоментував президент.

Демобілізація

Зеленський вважає, що «війна завершиться швидше», коли Трамп стане президентом США. Він наголосив, що для України важливий справедливий мир, який не передбачає «відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам навʼязали».

«Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це теж дуже важливо», — резюмував президент.

Президент прокоментував випадки самовільного залишення військових частин. За його словами, є «різні бригади, різна підготовка і різний моральний стан військових».

«Загально складно говорити про це. “Нестерпні умови”. Наприклад, бригада, яка є — може, так некоректно говорити — ідеальною: там нормальне навчання, відбір, атмосфера. І навіть у таких бригадах є моменти із СЗЧ, з дезертирством. Але ми не можемо сказати, що в цій бригаді “нестерпні” умови. Я не хотів би узагальнювати речі, повʼязані зі СЗЧ тощо. Різні причини, різні люди, різне ставлення», — каже він.

Виробництво зброї

Зараз ідуть випробування чотирьох видів українських ракет. Поки Україна «не досягла високих результатів» у виробництві дронів і систем радіоелектронної боротьби, але «вони є». Роки війни призвели до того, що Україна технологічно стала найсильнішою в Європі.

Фронт

Зеленський каже про складну ситуацію на сході України. Росіяни повільно тиснуть і просуваються. На це є декілька причин, зокрема наповнення українських бригад підготовленими людьми і комплектація зброєю — це дуже повільні процеси. Поставок деякої зброї чекали 12 місяців з моменту узгодження в Конгресі США.

Також потрібна ротація для військових, тому що люди втомлюються. На їхні місця повинні приходити інші бригади, але вони можуть бути неукомплектовані — Україна не кидатиме їх «на мʼясо», як це роблять росіяни. Тому з деяких позицій доводиться відходити — російські війська обстрілюють позиції керованими авіабомбами і руйнують усе.

Також президент прокоментував створення нових бригад: «Щоб була ротація, замість однієї бригади повинна прийти інша. Можемо назвати її “новою ”. Тому ніхто не робив ніякі десятки нових бригад».

Зеленський підкреслив, що Росія просувається на фронті з величезними втратами — до 1,5—2 тисячі людей на добу пораненими і вбитими. За його словами, війська не можуть просуватися постійно з такими втратами. Зараз, щоб їх зупинити, підійдуть резерви, укомплектовані бригади.

«А з нашого боку ми повинні зробити все, щоб у наступному році війна закінчилась. Дипломатичними шляхами. Це дуже важливо», — наголосив Зеленський.

Удари по енергетиці

Україна готова до російських ударів по енергетиці взимку. Росіяни готуються, накопичують сили і продовжуватимуть комбіновані удари. Є домовленості про ракети для систем ППО Patriot, NASAMS, Hawk, Iris-T тощо. За словами Зеленського, щодо багатьох систем ППО Україна в «непоганому положенні».