Зеленський: Війна закінчиться швидше, коли Трамп стане президентом США

Президент України Володимир Зеленський вважає, що «війна завершиться швидше», коли в Білому домі США буде Дональд Трамп зі своєю командою.

Про це він заявив в інтервʼю »Суспільному».

За його словами, між ним і обраним президентом США Трампом склалася конструктивна взаємодія: Україна змогла аргументувати свою позицію про бачення миру.

«Базис, на якому ми стоїмо, він [Трамп] почув. Проти нашої позиції я нічого не чув», — зазначив Зеленський.

У нього запитали, чи вимагав Трамп від Києва участі в переговорах із Росією, на що український лідер відповів: «Ми — незалежна країна. І ми під час цієї війни — і наш народ, і я особисто — у перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами довели, що з нами риторика «Сідай і слухай» не працює».

Володимир Зеленський в інтервʼю наголосив, що для України важливий справедливий мир, який не передбачає «відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам навʼязали».

«Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це теж дуже важливо», — резюмував президент.