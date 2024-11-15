Повінь у Валенсії. Очільник регіону відмовився йти у відставку, попри протести

Очільник іспанського регіону Валенсія Карлос Масон відмовився йти у відставку, попри протести, що сколихнули регіон через масштабну повінь.

Про це пише The Guardian.

Наприкінці жовтня Валенсію накрили сильні зливи — загинули 224 людини. Потоки каламутної води зносили все на своєму шляху: автомобілі з великою швидкістю пливли разом з деревами. Вода піднімалася до трьох метрів.

Карлос Масон зіткнувся із закликами піти у відставку через його реакцію на повінь. Метеорологічне агентство Іспанії поширювало штормові попередження для регіону з 25 жовтня, але влада Валенсії не надсилала сповіщень на телефони місцевих, допоки повінь уже не тривала кілька годин.

У день повені, 29 жовтня, він прибув до координаційного центру з надзвичайних ситуацій лише після 19:00, бо обідав із журналістом.

Виступаючи в регіональному парламенті, Масон висловив співчуття сімʼям загиблих і зниклих безвісти. Він пообіцяв «засвоїти уроки» та запропонував створити парламентську слідчу комісію, щоб визначити, що пішло не так.

«Не можна вчитися на минулому, не знаючи, що насправді сталося. Нам треба зʼясувати, чому протоколи дій виявилися недостатніми для того, щоб уникнути або помʼякшити збитки, яких ми зазнали», — сказав Масон.

Масон вкотре заявив, що уряд Іспанії, очолюваний соціалістами, несе значну відповідальність за затримку реагування на кризу: «Занадто багато речей пішло не так, уся система дала збій». Важливо зауважити, що в Іспанії регіональні органи влади несуть відповідальність за реагування на стихійні лиха. Щоб їх подолати, можна просити додаткових ресурсів у центрального уряду в Мадриді.

Водночас він наголосив, що не намагатиметься ухилитися від відповідальності, коли стануть відомі факти.

Масон визнав, що допомога надто довго не доходила до деяких районі Валенсії. І назвав помилкою видалення відео, де він стверджував, що дощі припиняться до 18:00 в день початку повені.

«Я не буду ухилятися від відповідальності... Буде самокритика. Були речі, які ми зробили не дуже добре», — сказав лідер Валенсії.

Він пояснив, що не прибув у координаційний центр одразу через затори на дорогах, але ніяк не прокоментував свій довгий обід з журналістом.

Лідерка валенсійського відділення соціалістичної партії Діана Морант назвала слова Масона «актом політичного боягузтва». Вона закликала Народну партію звільнити його і призначити дострокові регіональні вибори в наступному році після відновлення регіону.

Десятки протестувальників зібралися під стінами регіонального парламенту під час виступу Масона, називаючи його «брехуном» і вимагаючи його відставки.