В Іспанії повінь забрала життя понад 50 людей

Через раптову повінь в іспанській провінції Валенсія загинула щонайменше 51 людина. Ще десятки вважаються зниклими безвісти.

Про це пише іспанська газета El País.

Сильні зливи, які розпочалися у вівторок, 29 жовтня, спричинили повінь у великій частині південної та східної Іспанії. Потоки каламутної води збігали вулицями швидко, зносячи на своєму шляху автомобілі, дерева та все, що стояло просто неба. Вода піднімалася до трьох метрів.

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Поліція та рятувальні служби за допомогою гелікоптерів піднімають людей з їхніх будинків та автомобілів. Понад тисячу солдатів із підрозділів екстреного реагування Іспанії направили у райони, де сталася повінь.

AP

Через повінь швидкісний потяг із майже 300 людьми на борту зійшов з рейок поблизу Малаги. Сполучення швидкісного поїзда між Валенсією та Мадридом перерване, як і кілька приміських ліній.

Національна метеорологічна служба Іспанії прогнозує, що зливи триватимуть до четверга, 31 жовтня. Там припускають, що почастішання епізодів екстремальної погоди, швидше за все, пов’язане зі зміною клімату.