Понад 100 тисяч людей вийшли на протест через масштабну повінь у Валенсії

Понад 130 тисяч людей вийшли на протести в іспанській Валенсії через те, як влада відреагувала на масштабну повінь, що вбила майже 200 людей. Протестувальники вимагають відставки очільника регіону Карлоса Масона.

Про це повідомили іспанські медіа, передає BBC.

Протестувальники скандували: «Ми забруднені багнюкою, ви забруднені кровʼю», заявляючи, що місцева влада надто пізно попередила про повінь. Метеорологічне агентство Іспанії поширювало штормові попередження для регіону з 25 жовтня, але влада Валенсії не надсилала сповіщень на телефони місцевих, допоки повінь уже не тривала кілька годин.

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Люди вимазали брудом мерію Валенсії, вони кидалися стільцями та іншими предметами. Наприкінці демонстрацій протестувальники зіткнулися з поліцією.

Мер міста Марія Хосе Катала опублікувала фото з розбитими вікнами і відео, де видно пожежу. Їх вона підписала так: «Вандалізм не вихід».

Одна з організаторів протесту Анна Олівер пояснила, що люди хочуть показати свої обурення і гнів через погане врегулювання наслідків сильної повені. Тисячі людей втратили домівки, а вулиці в багатьох районах Валенсії досі вкриті брудом і сміттям.

Карлос Масон у відповідь сказав, що його підлеглі не отримали належних попереджень від центрального уряду, а масштаби катастрофи виявилися непередбачуваними. Важливо зауважити, що в Іспанії регіональні органи влади несуть відповідальність за реагування на стихійні лиха. Щоб їх подолати, можна просити додаткових ресурсів у центрального уряду в Мадриді.

На початку листопада в постраждалу від повені Валенсію приїхали король Іспанії Філіп з королевою Летицією і премʼєр Педро Санчес. Їх закидали багнюкою і називали вбивцями.

Ця повінь — наймасштабніша в Європі від 1967 року і з найбільшою кількістю жертв у сучасній історії Іспанії. Валенсію накрили сильні зливи 29 жовтня. Потоки каламутної води зносили все на своєму шляху: автомобілі з великою швидкістю пливли разом з деревами. Вода піднімалася до трьох метрів.