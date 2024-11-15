Вчені вперше дослідили зразки ґрунту з темного боку Місяця — ось їхні висновки

Науковці проаналізували ґрунт і породу, добуті на зворотному боці Місяця в рамках місії Китаю Chang’e 6 в червні 2024 року. Зразки показують, чим відрізняються дві сторони супутника Землі.

Про це пише CNN, посилаючись на дослідження, опубліковане в журналах Nature і Science.

КНР першою доставила проби ґрунту з того боку Місяця, що неможливо побачити із Землі. Роботизований зонд зібрав 1,9 кілограма матеріалу. Вік переважної більшості вулканічної породи — близько 2,8 мільярда років. Це означає, що місцевість, де приземлився китайський апарат, була вулканічно активною.

Попередній аналіз ґрунту, взятого з видимого боку Місяця під час програм Apollo (NASA) і «Луна» (Росія), не показав такої активності. Місії 1960—1970 років розкрили людству таємницю утворення Місяця, а також той факт, що колись він був повністю вкритий магмою.

Базальтова порода з темного боку Місяця молода, як порівняти з ранніми зразками, вік яких перевищував 3 мільярди років, каже Клайв Ніл, професор Університету Нотр-Дам і співавтор статті у Science.

«Доволі молодий вік базальтів [знайдених під час місії Chang’e 6] викликає подив. Вони майже не містять радіоактивних елементів. Це наштовхує на питання, як і чому взагалі були сформовані ці породи», — розповів Ніл.