Учені вперше знайшли на Місяці печеру. У майбутньому вона може прихистити астронавтів

Учені вперше знайшли печеру на Місяці. У майбутньому, імовірно, у ній зможуть розмістити базу астронавтів, щоб прихистити людей від жорстких умов місячного середовища.

Про це пишуть ВВС і CNN.

Глибина знайденої печери — щонайменше 100 метрів. Дослідники припускають, що вона виникла мільйони або навіть мільярди років тому, коли на Місяці текла розпечена лава — саме вона могла проробити такий тунель у поверхні. У невивчених глибинах Місяця можуть ховатися ще сотні подібних печер.

Лоренцо Бруццоне і Леонард Каррер з Університету Тренто в Італії виявили печеру, досліджуючи отвір у скелястій рівнині Mare Tranquillitatis (Моря Спокою) за допомогою радара. Саме в цій місцині люди вперше ступили на поверхню Місяця у рамках місії «Аполлон-11» в 1969 році.

NASA

Припущення, що на Місяці є печери, виникли у дослідників близько 50 років тому. А вже в 2010 році американське космічне агентство NASA відправило на місячну орбіту апарат Lunar Reconnaissance Orbiter, який за допомогою радарів вивчав місця, де, імовірно, могли бути входи в печери. Саме так печеру і відкрили.

Знахідку ще треба дослідити — учені використають радари, камери та навіть роботів. Поки що не відома ні точна глибина цієї печери, ні як вона виникла.

Британська астронавтка Хелен Шарман вважає, що печера може стати хорошим місцем для майбутньої бази астронавтів на Місяці. Вона припускає, що люди зможуть оселитися в печері вже за 20—30 років. Утім, оскільки печера дуже глибока, для пересування астронавтам знадобляться «ліфт або реактивні ранці».

Учені сподіваються, що відкриття місячної печери допоможе їм у вивченні Марсу. Якщо подібні печери знайдуть і на Червоній планеті, це може відкрити нові можливості для пошуків життя там. Адже, вважають дослідники, якщо життя на Марсі існує, воно б точно могло ховатися в печерах та укриватися там.

Крім того, місячні печери допоможуть вивчити історію Місяця та всієї Сонячної системи. Річ у тім, що гірські породи всередині печер менш пошкоджені, тож можуть більше розказати про те, що відбувалося на Місяці багато мільярдів років тому.