Китай відправить зонд на Місяць, щоб взяти зразки з його маловивченого зворотного боку

Китай готується до запуску місячного зонду Changʼe-6, який приземлиться на зворотному боці Місяця і повернеться на Землю зі зразками з цього маловивченого регіону.

Про це передає AP.

Вільна від впливу Землі та інших перешкод, зворотна сторона Місяця чудово підходить для радіоастрономії та іншої наукової роботи. Дальня сторона Місяця ніколи не повертається до Землі, тому для підтримки звʼязку із зондом потрібен супутник-ретранслятор.

Період обертання Місяця навколо Землі рівний періоду його обертання навколо своєї осі, тому до нашої планети супутник звернений завжди одним боком.

Зонд Changʼe-6, названий на честь китайської міфічної богині Місяця, перевозитиме ракета Long March-5 YB. Вона стартує з космодрому Веньчан на півдні країни.

Місячний зонд Changʼe 6 і його ракета Long March 5 вертикально переміщуються до стартової зони космодрому Веньчан. China News Service / Getty Images

Чотири роки тому Китай повернув зразки з ближнього боку Місяця, уперше з часів американської програми Apollo, яка завершилася в 1970-х роках. Китайські вчені проаналізували їх і виявили, що вони містять воду в крихітних кульках, занурених у місячний бруд.

Китай має власну космічну станцію, яку побудував після того, як країну виключили з Міжнародної космічної станції. Це сталося через занепокоєння США повним контролем китайських військових над космічною програмою.

Наразі космічна програма Китаю має на меті відправити астронавтів на Місяць до 2030 року, а ще — повернути зразки з Марса приблизно в тому ж році та запустити три місії місячних зондів протягом наступних чотирьох років.