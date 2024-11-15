Кабмін ухвалив порядок виплати тисячі гривень за програмою «Зимова єПідтримка»

Уряд ухвалив порядок реалізації проєкту «Зимова єПідтримка», яка передбачає виділення всім українцям тисячі гривень.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

«Визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти й куди можна буде їх витратити. Оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то визначаємо також, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини», — зазначив премʼєр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд ставить перед собою три основні цілі:

Матеріально підтримати українські родини. Кошти від «Зимової єПідтримки» можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг та інше.

Підтримати українських надавачів послуг і українських виробників, адже саме вони будуть отримувати кошти, що створює додатковий стимул для економіки.

Продемонструвати єдність українського суспільства, оскільки один із варіантів використання коштів — це донат на армію та волонтерам.

Що передувало

25 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду запровадити нову програму допомоги українцям — мова про одноразову виплату тисячі гривень.

У Мінекономіки розповіли, що розробляють механізм отримання «тисячі Зеленського» через відділення «Укрпошти» для громадян, які не мають доступу до «Дії».

Там також додали, що кошти зможуть отримати всі українці, окрім тих, які виїхали за кордон.

Програма почне діяти з 1 грудня 2024 року. Заявку на участь можна буде подати через «Дію» протягом грудня, січня або лютого. Для цього потрібно активувати картку «Національний кешбек», і виплата надійде на цю картку.