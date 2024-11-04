«Тисячу Зеленського» можна буде отримати без «Дії»

Міністерство економіки розробляє механізм отримання «тисячі Зеленського» через відділення «Укрпошти» для громадян, які не мають доступу до «Дії».

Про це у відомстві розповіли журналістам УНН.

В Мінекономіки зазначили, що механізм програми «єПідтримка» буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни всіх категорій по всій країні.

«Ми не можемо передбачити, які саме обʼєкти та міста росіяни можуть обстрілювати і де люди потребуватимуть допомоги найбільше. Виняток становитимуть тільки ті громадяни, які виїхали за кордон», — кажуть у міністерстві.

Програма стосується не лише дорослих, але й дітей. Один з батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

Також розробляється механізм отримання коштів «єПідтримки» через відділення «Укрпошти» — для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до «Дії». Ці кошти не будуть оподатковуватися.

Програма почне діяти з 1 грудня 2024 року. Заявку на участь можна буде подати через «Дію» протягом грудня, січня або лютого. Для цього потрібно активувати картку «Національний кешбек» і виплата надійде на цю картку.

Витратити 1 000 гривень можна буде протягом 2025 року на оплату комунальних та інших послуг, покупку медикаментів, книжок або донат у фонди, що підтримують Сили оборони.