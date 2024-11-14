Європейська комісія погодила виділення Україні €4,1 мільярда в межах Ukraine Facility.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Європейська комісія позитивно оцінила реформи в Україні й відзначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу.
За словами Шмигаля, Україна розраховує на те, що Рада ЄС швидко підтримає таке рішення ЄК. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе €16,1 мільярда.
- Ukraine Facility — це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на чотири роки. Про неї лідери ЄС домовилися 1 лютого 2024 року. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.