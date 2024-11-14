Європейська комісія погодила виділення Україні €4,1 мільярда в межах Ukraine Facility.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Європейська комісія позитивно оцінила реформи в Україні й відзначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу.

За словами Шмигаля, Україна розраховує на те, що Рада ЄС швидко підтримає таке рішення ЄК. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе €16,1 мільярда.