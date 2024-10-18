Фон дер Ляєн: Новий транш у межах Ukraine Facility виділять Україні до кінця цього року

Наступний транш у межах програми Ukraine Facility, який передбачає виділення Україні до €50 мільярдів на період 2024—2027 років, Україна отримає до кінця року.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі.
«Ми допоможемо Україні відновитися і будемо з Україною на її шляху до членства в ЄС. Перша міжурядова конференція відбулася в червні. Україна зробила величезний крок уперед, двосторонній процес скринінгу триває, і паралельно в нас є План України, який включає важливі реформи на цьому шляху до вступу», — наголосила вона.
Фон дер Ляєн підкреслила, що на основі реалізації цього плану реформ і виділяються €50 мільярдів впродовж чотирьох років.
«Ми бачимо значний прогрес. Завдяки цьому прогресу ми вже виділили близько €12 мільярдів і очікуємо, що наступний транш буде виділено до кінця року. Є хороший прогрес», — сказала фон дер Ляєн.
Водночас суми траншу вона не уточнила.
- Ukraine Facility — це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на чотири роки. Про неї лідери ЄС домовилися 1 лютого 2024 року. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.