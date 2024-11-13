Вчені знайшли на дні океану прозорого слимака, який світиться в темряві

Біологи Науково-дослідного інституту акваріумів Монтерей-Бей (США) виявили в глибинах Тихого океану плавучого прозорого морського слимака. Він оселився в нетиповій для свого виду місцині — абісальній зоні океану, куди не доходить сонячне світло.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в базі наукових статей Science Direct.

Зазвичай подібні безхребетні мешкають у ближчих до поверхні зонах океану. Вони використовують м’язисту ногу, щоб пересуватися по дну. Однак глибоководний плавучий слимак особливий тим, що має специфічний каптур — це допомагає йому плавати у товщі води.

Молюск пересувається у воді. Science Direct

Вперше голожаберних молюсків, або морських слимаків, помітили у 2000 році біля берегів Каліфорнії. Потім поблизу тихоокеанського узбережжя США виявили ще 156 представників цього виду. Молюски розміром 5—15 сантиметрів мешкали на глибині 1—4 кілометри. Вони мають хвости з відростками, схожими на пальці, що світяться у темряві та відділяються від тіла в разі небезпеки.

Глибоководний слимак світиться в темряві. Science Direct

Назва слимаків Bathydevius caudactylus на латині буквально означає «глибоководний обманник з пальцями внизу тулуба». Генетичний аналіз свідчить, що вид належить до окремої еволюційної гілки в межах ряду голозябрових молюсків. Це третя гілка, в межах якої в молюсків виникла здатність світитися у темряві. Відкриття нагадує, кажуть науковці, що в глибинах океану можуть жити тварини, про існування яких людство досі не знає.