Дослідження: медузи здатні навчатися, попри відсутність мозку

Нове дослідження показало, що медузи змінюють свою поведінку на основі минулого досвіду. Науковці припускають, що навчання може бути фундаментальною здатністю нервових клітин.

Про це пише The Guardian.

На відміну від людини, медузи не мають центрального мозку. Однак коробчасті медузи мають скупчення нейронів, що діють як центри обробки візуальної інформації.

Дослідники помістили медуз у резервуари з водою, прикрашені різними візерунками. В одному з них медузи тицялися в стінки, а в іншому — ні. Ємності й групи медуз в них міняли місцями, спостерігаючи за поведінкою істот.

Jan Bielecki

Виявилося, що медузи здатні використовувати минулий досвід у процесі, який називається асоціативним навчанням — так само, як собаки Павлова навчилися виділяти слину на звук дзвінка. Досі такі здібності виявляли лише в більш складних тварин, таких як хребетні та молюски.

«Це підтверджує припущення, що дуже небагато, або, можливо, навіть одна нервова клітина може навчатися», — сказав автор дослідження доктор Ян Білецький.