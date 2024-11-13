Уночі ППО збила 37 російських дронів

Уночі українська протиповітряна оборона збила дві російські крилаті ракети Х-101, дві балістичні «Іскандер-М»/KN-23 та 37 дронів. Ще 47 безпілотників зникли з радарів у різних регіонах України, два полетіли у Білорусь та Росію.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Загалом з 15:00 12 листопада Росія атакувала Україну ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.

Українські оборонці зафіксували в небі 96 цілей (без урахування керованих авіабомб), а саме:

дві зенітні керовані ракети С-300 — запускали по Сумщині з Курської області;

дві крилаті ракети Х-101 — запускали зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС над Каспійським морем;

дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 запускали з Воронезької області;

90 ударних дронів Shahed і безпілотників невстановленого типу запускали з російських Курська, Приморсько-Ахтарська й Орла.

Уранці 13 листопада російські війська вперше за 73 дні завдали по Києву комбінованого ракетно-дронового удару. Місцева влада повідомила про постраждалого через падіння уламків дрона в області 48-річного чоловіка. У ДСНС уточнили, що це сталося в Броварському районі, там також зруйнований склад і зайнялася пожежа.