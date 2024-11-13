Київ атакували одночасно ракетами і дронами вперше за 73 дні. В області є поранений

Російські війська вранці 13 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Це вперше за останні 73 дні.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Попередньо, столицю атакували крилатими ракетами, балістичними ракетами KN-23/KN-24/«Іскандер-М», безпілотниками Shahed, «Гербера» та імітаційними дронами.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували до Київщини. Коли ракети вже заходили на Київ, РФ одночасно завдала балістичного удару по столиці.

Завершилася атака знову безпілотниками. Повітряний удар по Києву тривав понад дві години. Сили ППО знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога (точну кількість назвуть згодом у Повітряних силах).

Станом на цю хвилину інформації щодо руйнувань чи потерпілих у Києві не надходило. В ОВА кажуть про постраждалого через падіння уламків дрона в області 48-річного чоловіка. У ДСНС уточнюють, що це сталось у Броварському районі, там також зруйнований склад і зайнялася пожежа.

Відбій у столиці пролунав о 08:53, але вже о 09:10 оголосили нову тривогу. Повітряні сили пишуть про групу дронів на межі Київської, Черкаської та Полтавської областей й загрозу балістики з північного сходу.