Прокуратура почала розслідувати ймовірний розстріл двох військовополонених на Курщині

Прокуратура почала розслідування через імовірний розстріл двох українських військовополонених у Курській області Росії.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У соціальних мережах 11 листопада опублікували відеозапис ймовірного розстрілу російськими військами двох беззбройних українських військовослужбовців на Курському напрямку.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Український омбудсман Дмитро Лубінець вже направив листи до ООН та Червоного Хреста.