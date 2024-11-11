Прокуратура почала розслідувати ймовірний розстріл двох військовополонених на Курщині

Прокуратура почала розслідування через імовірний розстріл двох українських військовополонених у Курській області Росії.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
У соціальних мережах 11 листопада опублікували відеозапис ймовірного розстрілу російськими військами двох беззбройних українських військовослужбовців на Курському напрямку.
Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Український омбудсман Дмитро Лубінець вже направив листи до ООН та Червоного Хреста.
- Правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства росіянами 124 українських військовополонених. А 80% випадків страт українських військовополонених зафіксували саме цього року.