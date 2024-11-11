Росіяни розстріляли щонайменше двох українських військовополонених на Курщині

Російські війська, імовірно, розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині.

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець, зазначивши, що така інформація вже шириться мережею.

Лубінець вже направив листи до ООН та Червоного Хреста. Він нагадав, що це воєнний злочин, який порушує Женевську конвенцію та міжнародне гуманітарне право.

Правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства росіянами 124 українських військовополонених. А 80% випадків страт українських військовополонених зафіксували саме цього року.