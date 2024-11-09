Джерела «Бабеля»: Атакований російський Алексинський хімкомбінат вибухає і димить

Російський Алексинський хімкомбінат у Тульській області, який дрони ССО та ГУР атакували в ніч на 9 листопада, вибухає і димить. Він призупинив роботу, а персонал евакуювали.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в Службі безпеки України.

Вночі по хімкомбінату прилетіло щонайменше 13 безпілотників. Через викид кислот зараз здіймається оранжевий дим над ключовою ціллю — цехом з виробництва пороху.

О 13:10 на об’єкті зафіксували додатковий вибух — там загорілися хімічні речовини через попередні влучання.

Цей комбінат входить до корпорації «Ростех» і виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського військово-промислового комплексу.

Джерела в СБУ підтвердили, що українські дрони також уразили Алексинську ТЕЦ.