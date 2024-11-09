Україна атакувала дронами хімкомбінат у Росії, який виробляє для військ РФ порох і боєприпаси

У ніч проти 9 листопада дрони СБУ і ССО атакували Алексинський хімічний комбінат у Тульській області Росії.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.

Цей комбінат входить до корпорації «Ростех» і виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського військово-промислового комплексу.

З 21:30 в різних областях РФ оголошували повітряну тривогу через прольоти безпілотників, а о третій ночі жителі Тульської області почали писати про атаку на хімкомбінат, вибухи і рух пожежних машин, які прямували до місця займання.

«СБУ комплексно відпрацьовує по обʼєктах на території РФ, котрі залучені до війни в Україні. Ураження складів зі зброєю, військових аеродромів і підприємств, які є частиною російського ВПК, знижують спроможності Росії тероризувати нашу країну», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.