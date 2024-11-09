Північна Корея два дні поспіль глушить GPS. Через це постраждали цивільні судна та літаки

Північна Корея другий день поспіль влаштовує атаки із заглушення GPS, через що постраждали кілька кораблів і десятки цивільних літаків.

Про це повідомляє інформаційна агенція Південної Кореї Yonhap з посиланням на південнокорейських військових.

Обʼєднаний комітет начальників штабів заявив, що КНДР здійснила атаки в районах міст Хеджу і Кесон, і застеріг судна та цивільні літаки. Військові операції та техніка не постраждали.

«Північна Корея повинна негайно припинити провокацію з використанням GPS», — заявили в Комітеті, попередивши, що КНДР нестиме відповідальність за свої дії.

Остання загроза через GPS з боку Півночі виникла через три дні після того, як військові Півдня виявили подібні атаки у вівторок, 5 листопада.

Водночас представник Комітету заявив, що нові інциденти з GPS передбачали слабший сигнал, як порівняти з численними атаками, які КНДР здійснила поблизу північно-західних прикордонних районів між 29 травня і 2 червня.

У червні Південна Корея звернулася до трьох відповідних агенцій з приводу неодноразового глушіння GPS у Північній Кореї, аби ті вжили належних заходів щодо цих провокацій.

Ідеться про Міжнародний союз електрозв’язку, Міжнародну організацію цивільної авіації та Міжнародну морську організацію, до яких входить КНДР.

У відповідь на запит Міжнародна організація цивільної авіації ухвалила рішення, у якому «висловила серйозне занепокоєння» щодо глушіння GPS, уперше напряму вказавши на Північну Корею.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, відтак Японія капітулювала, і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію і розпочав Корейську війну в 1950 році. Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хочуть, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.

У середині жовтня 2024 року сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон заявила, що Південну Корею чекає «жахлива катастрофа», якщо південнокорейські дрони знову літатимуть над Пхеньяном. Після цього КНДР привела в бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю.

15 жовтня КНДР підірвала дороги, які зʼєднують її з Південною Кореєю. А вже наступного дня в країні заявили, що 1,4 мільйона північнокорейців уже готові до «священної війни».