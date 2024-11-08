У будинок посла Естонії в Києві 7 листопада влучив російський дрон

Зранку 7 листопада під час російської атаки безпілотниками на Київ пошкодилася резиденція посла Естонії в Україні Аннелі Кольк, вона не постраждала.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії.

За словами посла Естонії в Україні, які передає естонська громадська телерадіомовна компанія ERR, о 05:30 у будівлю врізався дрон, але минулося без жертв, оскільки на верхньому поверсі нікого не було.

«Пошкодження обмежені зовнішнім фасадом і дахом будівлі. Постраждав весь верхній поверх, але, на щастя, всі залишилися неушкодженими», — сказала Кольк.

Вона покинула свою квартиру одразу після вибуху.На місце прибули рятувальники та ліквідували пожежу.

Посол Естонії в Україні зазначила, що в Києві завжди є ризики, оскільки російські безпілотники атакують житлові будинки.

Після повідомлення про влучання російського дрона в будинок посла Естонії в Україні естонський премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал написав, що Україні потрібна посилена протиповітряна оборона та зняті обмеження на озброєння, щоб захистити свій народ від агресора.