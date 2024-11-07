Сили ППО збили 74 зі 106 дронів

У ніч на 7 листопада 2024 року Росія атакувала Україну 106 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Сили ППО збили 74 російські безпілотники. Ще 25 ворожих дронів локаційно втрачено в різних регіонах України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

ППО працювала в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

Наслідки повітряної атаки

У шести районах Києва зафіксували падіння уламків, пошкоджені житлові та нежитлові будинки.

У Голосіївському районі горіли СТО і гараж. У житловому будинку вибухова хвиля пошкодила вікна. У Соломʼянському — гасили пожежу на складі, у Подільському — приватний будинок.

В Одесі росіяни поцілили по житловому масиву. Постраждав чоловік. У місті пошкоджені три будинки та припарковані поруч з ними машини.

На Житомирщині ввели аварійні відключення світла через нічну атаку РФ на критичну інфраструктуру.

У Коростенському, Житомирському і Звягельському районах діють аварійні відключення світла. Усі служби в регіоні працюють, щоб усунути наслідки російської атаки.