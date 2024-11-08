Смерть Ліама Пейна з One Direction. Прокуратура Аргентини звинуватила трьох людей

Прокуратура Аргентини звинуватила трьох людей у смерті співака і колишнього учасника гурту One Direction Ліама Пейна. Їх підозрюють у постачанні наркотиків співаку та в залишенні його в небезпеці.

Про це повідомила пресслужба Аргентини.

У жовтні 31-річного Ліама Пейна знайшли мертвим біля готелю CasaSur Palermo в Буенос-Айресі, де він зупинився за кілька днів до цього. Пейн упав з балкона третього поверху та розбився. Обставини його смерті досі розслідують, але зараз прокуратура оприлюднила великий звіт з деталями справи.

Один із підозрюваних — працівник готелю. Прокуратура каже, що він двічі передавав музиканту кокаїн. Ще один підозрюваний — безпосередній постачальник наркотиків, який теж щонайменше двічі передавав наркотики. Обох звинувачують у збуті наркотиків. Третій підозрюваний щодня супроводжував співака в Буенос-Айресі, тож його звинуватили у залишенні Пейна в небезпеці.

Пейн жив у готелі 13—16 жовтня — за цей час йому щонайменше чотири рази передали наркотики, стверджує прокуратура. Після смерті в організмі Пейна виявили кокаїн, алкоголь і рецептурний антидепресант. У його готельному номері знайшли зламані меблі та сліди вживання наркотиків і алкоголю.

Поліція Буенос-Айресу, як пише The New York Times, опублікувала запис дзвінка в службу 911 за кілька хвилин до смерті Пейна. На ньому чоловік, який представився менеджером готелю, каже, що гість «ламає все в номері», а працівники готелю побоюються, що він може зробити «щось, що піддасть його життя ризику», оскільки в номері є балкон.

Смерть Пейна не була самогубством — слідство встановило, що він знепритомнів і випав з вікна, не намагаючись рефлекторно захиститися під час падіння. Прокурори дійшли висновку, що Пейн «не знав, що робить, і не міг цього зрозуміти». При цьому на тілі Пейна не знайшли травм, які б свідчили про причетність інших людей до його смерті.

За словами джерела NYT, знайомого з розслідуванням, підозрювані здали свої паспорти, їм заборонили залишати країну, але їх не затримали.