Помер співак Ліам Пейн з One Direction

Британського співака й ексучасника попгурту One Direction Ліама Пейна знайшли мертвим у Буенос-Айресі біля готелю Casa Sur. Йому був 31 рік.

Про це передає BBC.

Правоохоронці зʼясували, що Пейн упав із третього поверху готелю. На час прибуття медиків чоловік помер від важких травм. За даними поліції Буенос-Айресу, поліцейські на місці події спочатку реагували на повідомлення «про агресивного чоловіка, який, можливо, був під впливом наркотиків і алкоголю».

Ліам Пейн. Getty Images

На початку цього місяця Ліам Пейн відвідав аргентинський концерт свого товариша по групі One Direction Найла Хорана. А за кілька годин до смерті написав у Snapchat: «Це чудовий день тут, в Аргентині».

Коли зʼявилися новини про смерть співака, біля готелю почали збиратися його фанати, що змусило поліцію огородити вхід. Дехто запалив лампадки, щоб вшанувати Пейна.

Ліам Пейн народився 29 серпня 1993 року, двічі ставав учасником британського телевізійного шоу X Factor — у 2008 та 2010 роках. Під час другої спроби він виконував пісню Cry Me A River Джастіна Тімберлейка, а згодом приєднався до інших обдарованих конкурсантів. Тоді він та Найл Хоран, Зейн Малік, Гаррі Стайлз та Луї Томлінсон заснували гурт One Direction, який став одним із найуспішніших в історії попмузики. За шість років гурт розпався, кожен пішов власним шляхом.