Авіаудари РФ по Запоріжжю 7 листопада. Кількість загиблих зросла

Вдень 7 листопада війська РФ вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Наразі відомо про 10 загиблих, серед яких — однорічна дитина. Також відомо про 42 постраждалих, серед них — чотири дитини.

Про це повідомляє ДСНС.

Під час аварійно-пошукових робіт вдалося врятувати трьох людей, з них двоє — діти.

Для ліквідації наслідків влучання залучили 110 рятувальників і 20 одиниць техніки, від екстрених і комунальних служб міста було 141 людини та 21 одиниця техніки.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

UPD: о 13:41 у ДСНС Запоріжжя повідомили, що закінчили аварійно-рятуальну операцію, кількість жертв не змінилася.

Під час атаки росіяни вбили матір Софію, її 1,5-річного сина Адама і бабусю Тетяну. Сестра Софії поділилася фото родини — єдиним, що вціліло у квартирі.

«Тільки одне фото, яке стояло на кухні. На ньому моя сестра і мій 1,5-річний племінник... Пряме влучання в підʼїзд. Наших там було троє. Окремо знайшли сестру (Софія, 27 років) і вже вночі з-під завалів дістали разом тіла дитини (Адам, 1 рік) і його прабабусі Тетяни Василівни», — написала Анна Павлишина.

У Запоріжжі 8 листопада оголосили Днем жалоби за загиблими.