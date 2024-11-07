Росіяни завдали пʼять ударів по Запоріжжю. Четверо людей загинули, більше десяти постраждали (оновлено)

Вдень 7 листопада війська РФ вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбам, є загиблі та постраждалі.

Про це пише голова ОВА Іван Федоров.

Всього росіяни завдали пʼять ударів, є влучання по житлових будинках і лікарні.

Станом на 17:19 відомо, що четверо людей загинули, понад 18 травмовані, серед них однорічна дитина. Під завалами ще можуть бути люди.

Частково зруйнований чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів дитину та передали медикам.

За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджена будівля лікарні, загорівся автомобіль. Надзвичайники ліквідували пожежу.

Ще за двома адресами пошкоджені 11-одноповерхові житлові будинки. Рятувальники ліквідували загоряння.