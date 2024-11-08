Росія масовано обстріляла Україну — під ударом Запоріжжя, Харків та Одещина

Протягом доби росіяни продовжують атакувати Україну ракетами, дронами й авіабомбами. На Одещині через це загинула людина, у Харкові постраждали 25 людей, на Київщині — четверо, а в Запоріжжі кількість загиблих зросла до восьми.

Одещина

У ніч з 7 на 8 листопада російські окупанти масовано атакували область ударними дронами. За попередніми даними ДСНС, загинула одна людина, постраждали девʼятеро.

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У приватному секторі пошкоджені житлові будинки, у двох з них виникла пожежа. Рятувальники також гасили пожежі у складських приміщеннях та автомобілях на території підприємства. Постраждала будівля навчального закладу.

Харків

Окупанти завдали авіаударів по Харкову. Постраждали 25 людей, серед них —дитина.

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Під атакою РФ були Шевченківський і Салтівський райони. В останньому авіабомба влучила в 12-поверхівку, зруйнувавши нижні поверхи. Рятувальники евакуювали 30 людей. Є руйнування сусідніх будівель та автомобілів. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Запоріжжя

У Запоріжжі кількість загиблих через авіаудари росіян по місту зросла до восьми. Серед них — однорічний хлопчик. Ще 42 людини дістали поранень.

Оновлення: у Запоріжжі 8 листопада оголосили Днем жалоби. Кількість загиблих зросла до 9.

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Росіяни вдарили по Запоріжжю пʼятьма керованими авіабомбам і влучили по житлових будинках і лікарні.

Київщина

Через російську ракетну атаку постраждали чотири людини, пошкоджені шість приватних будинків і чотири автомобілі. Зайнялися пожежі, які рятувальники вже ліквідували.

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Постраждалі — це водії, які перебували в авто біля місця падіння уламків. У них поранення різних ступенів, один у важкому стані, ще двоє — у середньому.