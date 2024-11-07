Європейські лідери закликали Трампа підтримувати Україну та уникати торговельних війн

Європейські лідери, які зібралися на саміті у Будапешті, закликали Дональда Трампа зберегти підтримку України, уникати торговельних воєн та утриматися від порушення світового порядку після його перемоги на президентських виборах у США.

Про це пише Reuters.

Відносини Трампа з Європою були напруженими й непростими протягом більшої частини його першого терміну.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що тепер Європейський Союз має обʼєднатися, бо жодна держава-член ЄС не зможе сама справитися з майбутніми викликами. Про Україну вона сказала: «У наших інтересах, щоб автократи цього світу отримали дуже чіткий сигнал про те, що це не право сили, а верховенство закону». Голова Євроради Шарль Мішель зазначив, що «довіряє американському суспільству».

Багато лідерів заявили, що з нетерпінням чекають на співпрацю з Трампом. Господар саміту, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан — один з небагатьох його союзників у Європі.

Проте інші відкрито висловлювали занепокоєння, зокрема щодо торгівлі та грубого поводження Трампа із союзниками.

«Президент Трамп відомий певним ступенем непередбачуваності і нестабільності, тому нам потрібен діалог. Ми прагнемо діалогу, але ми не відмовимося від своїх принципів», — зазначив премʼєр-міністр Люксембургу Люк Фріден.

Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що стурбований перспективою торгової війни. А генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що важливо розглядати війну в Україні як проблему, що виходить за межі Європи, а партнерство Росії з Північною Кореєю — загрозою не лише для європейської частини НАТО, а й для США.