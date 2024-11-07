Посадовицю Центральної МСЕК підозрюють у зловживанні впливом

Правоохоронці затримали посадовицю Центральної медико-соціальної експертизи (МСЕК) під час того, як жінка отримувала хабар. Заступниці головного лікаря ДЗ «ЦМСЕК МОЗ України» повідомили про підозру у зловживанні впливом.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що фігурантка справи за $2 тисячі пообіцяла військовозобовʼязаному чоловіку, що допоможе отримати ІІ групу інвалідності, щоб уникнути мобілізації.

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Жінка переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні «питання» і знає, як це зробити.

Правоохоронці під час обшуків у посадовиці вилучили майже $20 тисяч, документи про оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази її злочинів.

В Офісі генпрокурора зазначили, що підозрюваній вже обрали запобіжний захід. Проте не повідомили, який саме.

Корупція у МСЕК

23 жовтня у МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК, У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт № 12178.

Цьому рішенню передував скандал з головою Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам. Під час обшуків у неї знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня і генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

29 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії. Що він передбачає — читайте тут. Крім того, стало відомо, що чинних керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій. А от інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але лише за умови ведення лікарської практики.