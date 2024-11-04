Кабмін подав у Раду законопроєкт про ліквідацію МСЕК

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12178, який ліквідує застарілої системи медико-соціальної експертизи (МСЕК) та передбачає створення оновленої цифровізованої системи.

Ініціатором документа є Кабінет міністрів.

У пояснювальній записці йдеться, що нинішня система МСЕК зʼявилась ще до набуття Україною незалежності та не відповідає ані сучасним викликам, ані актуальним підходам щодо встановлення інвалідності, прийнятим у світі.

Новий законопроєкт пропонує замість поняття «медико-соціальна експертиза» ввести термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».

Серед інших пропозицій:

встановити, що оцінка повсякденного функціонування людини відбувається відповідними експертними комісіями, які формуються в кластерних і надкластерних закладах охорони здоров’я;

закріпити перелік функцій експертних комісій та віднести до них встановлення групи інвалідності, направлення на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження.

У МОЗ раніше пояснювали, що новий законопроєкт також вводить низку змін, зокрема:

не буде необхідності в лікарсько-консультативних комісіях. Направляти на оцінювання зможуть лікуючі медики, а військовослужбовців — лікарі ВЛК на підставі чітких критеріїв за допомогою електронної системи;

до процесу оцінювання людина зможе залучити свого повноважного представника, наприклад лікаря, який зможе пояснити справу пацієнта;

визначать, які лікарі мають право проводити оцінювання, а які — ні;

запровадять механізми оскарження рішення таких команд.

Фінансуватимуть нову систему оцінювання через Національну службу здоровʼя України (НСЗУ).

Що передувало

23 жовтня у МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. Цьому рішенню передував скандал з головою Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам. Під час обшуків у неї знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня і генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

29 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії. Що він передбачає — читайте тут. Крім того, стало відомо, що чинних керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій. А от інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але лише за умови ведення лікарської практики.