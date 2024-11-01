Уряд схвалив законопроєкт про заміну МСЕК командами лікарів-практиків

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді ухвалити закон, який ліквідує застарілу та скомпрометовану систему медико-соціальної експертизи (МСЕК) та створить цифровізовану систему оцінювання повсякденного функціонування людини на базі найпотужніших лікарень.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Уряд схвалив законопроєкт про запровадження оцінювання повсякденного функціонування людини, який дозволить виконати рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) про ліквідацію МСЕК.

Замість поняття «медико-соціальна експертиза» законопроєкт вводить термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».

«У фокусі нового процесу буде не папірець, а реальна допомога, потрібна кожній конкретній людині, аби повноцінно жити та працювати», — зазначили в МОЗ.

За законопроєктом, з 1 січня 2025 року замість МСЕК запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з практикуючих лікарів.

Ці команди працюватимуть у багатопрофільних потужних медичних закладах, де вже працюють мультидисциплінарні реабілітаційні команди. Ці лікарні оснащені всім необхідним для оцінювання і додаткового обстеження і мають у штаті достатню кількість профільних фахівців, з яких можна буде формувати команди з огляду на потреби кожного окремого пацієнта, зазначили в МОЗ. За потреби команда може провести оцінювання не лише очно в закладі, але й заочно, дистанційно чи з виїздом до пацієнта.

Нова система буде цифровізованою. Лікар зможе відправити справу для оцінювання в електронному вигляді, а його результати автоматично потраплятимуть в Єдину інформаційну систему соціальної сфери для подальших кроків з реабілітації, оцінювання працездатності та, за потреби, призначення державних виплат.

«Людині не доведеться ходити з кабінету до кабінету і сидіти в чергах, носячи стоси паперових довідок», — додали в МОЗ.

Цифровізація також запобігатиме корупції та іншим зловживанням. Наприклад, лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт — імен лікарів, які оцінюватимуть його функціональність.

«Це виключить можливість попередніх корупційних домовленостей, зокрема й таких, про які останнім часом стало відомо», — зауважили у відомстві.

Законопроєкт передбачає ще низку змін, зокрема:

не буде необхідності в лікарсько-консультативних комісіях (ЛКК). Направляти на оцінювання зможуть лікуючі медики, а військовослужбовців — лікарі ВЛК на підставі чітких критеріїв за допомогою електронної системи;

до процесу оцінювання людина зможе залучити свого повноважного представника, наприклад лікаря, який зможе пояснити справу пацієнта;

визначать, які лікарі мають право проводити оцінювання, а які — ні;

запровадять механізми оскарження рішення таких команд.

Фінансуватимуть нову систему оцінювання через Національну службу здоровʼя України (НСЗУ).

«Такі зміни реалізують спільне бачення: відхід від ярликів, заснованих на діагнозах, і перехід до інклюзивності та допомоги від держави індивідуально кожній людині, відповідно до її потреб, до дієвих рішень, які допоможуть кожній людині жити повноцінне життя з гідністю», — зауважили в МОЗ.