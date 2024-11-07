Канада наказує закрити бізнес TikTok у країні

Канада наказала ліквідувати у країні бізнес TikTok, який належить Китаю, через ризики для національної безпеки. Водночас канадці матимуть доступ до соцмережі без обмежень.

Про це повідомив міністр інновацій Франсуа-Філіп Шампань, передає Reuters.

Канадське законодавство передбачає, що уряд може оцінювати потенційні ризики для національної безпеки від іноземних інвестицій. Торік Оттава почала переглядати план TikTok про інвестиції у свій бізнес у Канаді.

Міністр заявив, що рішення про ліквідацію бізнесу TikTok ухвалили після збору інформації та доказів, а також після порад канадського співтовариства безпеки й розвідки та інших урядових партнерів

TikTok буде оскаржувати наказ у суді. У заяві представника TikTok йдеться, що закриття канадських офісів TikTok і «знищення сотень добре оплачуваних робочих місць» не в інтересах жодної зі сторін.