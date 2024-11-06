Президент США Байден привітав Трампа з перемогою на виборах

Президент США Джо Байден зателефонував новообраному президенту Дональду Трампу.

Про це повідомило агентство Associated Press.

Він привітав республіканця з перемогою на виборах і запросив до Білого дому, щоб обговорити передачу влади.

У Білому домі кажуть, що узгодять дату «найближчим часом». Джо Байден планує звернутися до народу щодо результатів виборів. Також Байден уже поспілкувався з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і привітав її з кампанією.

За попередніми підрахунками медіа, перемогу на виборах отримав Дональд Трамп — у нього вже 292 голоси виборщиків за необхідних 270. Тим часом у демократки Камали Гарріс 224.

Раніше Гарріс теж зателефонувала Трампу з привітаннями.