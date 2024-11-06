AP: Гарріс зателефонувала Трампу — привітала з перемогою і обговорила мирну передачу влади

Демократка Камала Гарріс провела телефонну розмову з республіканцем Дональдом Трампом, який переміг на виборах президента США.

Про це пише Associated Press з посиланням на неназваного старшого помічника Гарріс.

Гарріс привітала Трампа з перемогою на виборах.

Помічник також сказав, що Гарріс обговорювала з Трампом важливість мирної передачі влади перед своєю запланованою промовою.

Як обирають президента США

Президента США вибирає Колегія виборщиків. Це посадовці, конгресмени, партійні діячі, яких виборці наділяють правом голосувати за того чи іншого кандидата.

У колегії є 538 людей, а щоб стати президентом, кандидат має набрати 270 голосів. Кількість виборщиків варіюється залежно від чисельності населення штату. За американською виборчою системою, голоси виборщиків «важать» більше, ніж безпосередні голоси виборців. Майже в усіх штатах діє система «переможець отримує все», коли всі голоси виборщиків штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.Формальне рішення про обрання 47-го президента США Колегія виборщиків винесе 17 грудня, а 20 січня відбудеться інавгурація.