Потяг між Києвом і Братиславою запустять у грудні

Новий залізничний маршрут Київ — Братислава планують запустити в середині грудня. Словаччина підтвердила свою готовність.

Про це повідомили в Мінекономіки України після шостого засідання Українсько-Словацької змішаної комісії.

Маршрут нового потяга матиме пересадку на станції «Чоп» і враховує розпочате будівництво лінії європейської колії в Україні між Ужгородом і Чопом, а також можливу майбутню пряму лінію Ужгород — Чоп — Кошице — Братислава.

Під час зустрічі також йшлося про продовження модернізації пункту пропуску «Ужгород — Вишнє Нємецьке», щоб збільшити пропускну спроможність вантажного і пасажирського транспорту.

Україна також зацікавлена в розширенні пропускної спроможності пункту «Малий Березний — Убля». У планах, серед іншого — відкрити для пасажирських перевезень залізничний пункт пропуску «Павлове — Матіовце». Зараз він працює тільки як вантажний.